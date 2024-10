Supermercati di Latina e Roma allacciati abusivamente alla rete elettrica: furto da 270mila euro (Di sabato 19 ottobre 2024) Un allaccio abusivo perfettamente funzionante, che consentiva di bypassare il contatore erogando energia elettrica al supermercato Decò del capoluogo. A scoprirlo è stato la polizia, che ha proceduto a un controllo dell'esercizio commerciale su segnalazione della società che gestisce l'energia Latinatoday.it - Supermercati di Latina e Roma allacciati abusivamente alla rete elettrica: furto da 270mila euro Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Unccio abusivo perfettamente funzionante, che consentiva di bypassare il contatore erogando energiaal supermercato Decò del capoluogo. A scoprirlo è stato la polizia, che ha proceduto a un controllo dell'esercizio commerciale su segnalazione della società che gestisce l'energia

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ruba 270mila euro di corrente per alimentare due supermercati a Latina e uno a Roma - Latina – Avrebbe rubato energia elettrica per un ammontare di 270mila euro per alimentare due supermercati a Latina e ... (ilpuntoamezzogiorno.it)

Latina: ruba 270mila euro di corrente per alimentare 3 supermercati, arrestato imprenditore - Avrebbe rubato energia elettrica per un ammontare di 270mila euro per alimentare due supermercati a Latina e uno a Roma. Per questo gli ... (agenzianova.com)

Ruba 270 mila euro di corrente per i suoi supermercati di Roma e Latina: arrestato imprenditore (VIDEO) - Aveva trovato un modo per illuminare i suoi tre supermercati, uno a Roma e due a Latina, senza sborsare un euro per le bollette. Il suo trucco? Collegarsi illegalmente alla rete elettrica, alimentando ... (msn.com)