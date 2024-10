Successo straordinario per la 47ª Sagra della Castagna di Serino: un'edizione da record (Di sabato 19 ottobre 2024) A una settimana esatta dalla conclusione della 47ª edizione della Sagra della Castagna di Serino, in qualità di presidente della Pro Loco, desidero tracciare un bilancio corredato da una serie di doverosi ringraziamenti per il Successo di una manifestazione che ha portato nella nostra valle Avellinotoday.it - Successo straordinario per la 47ª Sagra della Castagna di Serino: un'edizione da record Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) A una settimana esatta dalla conclusione47ªdi, in qualità di presidentePro Loco, desidero tracciare un bilancio corredato da una serie di doverosi ringraziamenti per ildi una manifestazione che ha portato nella nostra valle

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Arpaise - chiude con successo per la 28^ sagra della ‘Castagna del Partenio’ - Nella serata di sabato si è esibita la Boomerang Street Band, che con il suo intervento itinerante ha portato divertimento ed esplosività in ogni angolo del percorso. La presenza delle tante persone che hanno affollato le strade di Arpaise per il suo prodotto di eccellenza, la Castagna del Partenio, fa ben sperare la comunità prossima al riconoscimento Igp, che mira alla salvaguardia del ... (Anteprima24.it)

Sagra dei Funghi sold out - Rubano (FI) : “Turismo enogastronomico di successo a cui guardare” - Tempo di lettura: 2 minuti“Cusano Mutri si conferma capitale del turismo enogastronomico, con la Sagra dei Funghi che ha registrato un sold out senza precedenti. Questo modello di promozione funziona perché riesce a mettere in rete tutte le risorse locali, dal turismo all’ospitalità, passando per le eccellenze gastronomiche, con un impatto che si riflette su tutte le attività dei comuni del ... (Anteprima24.it)

Cusano Mutri - successo per gli allestimenti culturali all’interno della Sagra dei Funghi - L’obiettivo è quello di fare della valorizzazione degli aspetti storici, artistici e culturali del nostro territorio un elemento centrale all’interno del contesto Sagra anche per gli anni a venire”. Un’opera che unisce cultura e promozione turistica, aprendo una finestra sulle tradizioni e i paesaggi del Sannio. (Anteprima24.it)