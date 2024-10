Six Kings Slam 2024: Novak Djokovic batte Rafael Nadal nella finale per il 3° posto che sa di ultima sfida tra i due (Di sabato 19 ottobre 2024) Si chiude al Six Kings Slam la lunga scia di incontri tra Novak Djokovic e Rafael Nadal, anche se in un incontro che per le statistiche non conterà mai. Lo vince il serbo per 6-2 7-6(5), benché lo spagnolo riesca ad allungare la finale 3°-4° posto del torneo di esibizione di Riad oltre quelle che potevano essere le premesse della vigilia. A seguire la finale per il 1° e 2° posto tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Pronti via, e la partenza dai blocchi di Djokovic è decisamente migliore rispetto a quella di Nadal, visto che arriva il break immediato. In linea generale, il serbo ha molta più sicurezza quando si trova al servizio (salvo che sull’1-0, quando risale da 0-30 e chiude ai vantaggi) rispetto allo spagnolo. Certo, si vedono anche diversi scambi lunghi, ma si notano anche alcune variazioni che il mancino di Manacor prova. Oasport.it - Six Kings Slam 2024: Novak Djokovic batte Rafael Nadal nella finale per il 3° posto che sa di ultima sfida tra i due Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Si chiude al Sixla lunga scia di incontri tra, anche se in un incontro che per le statistiche non conterà mai. Lo vince il serbo per 6-2 7-6(5), benché lo spagnolo riesca ad allungare la3°-4°del torneo di esibizione di Riad oltre quelle che potevano essere le premesse della vigilia. A seguire laper il 1° e 2°tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Pronti via, e la partenza dai blocchi diè decisamente migliore rispetto a quella di, visto che arriva il break immediato. In linea generale, il serbo ha molta più sicurezza quando si trova al servizio (salvo che sull’1-0, quando risale da 0-30 e chiude ai vantaggi) rispetto allo spagnolo. Certo, si vedono anche diversi scambi lunghi, ma si notano anche alcune variazioni che il mancino di Manacor prova.

