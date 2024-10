Donnaup.it - Siediti e aspetta: se qualcuno ti ferisce, il karma agirà per te!

Leggi tutta la notizia su Donnaup.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Quanto spesso vi siete sentite dire: “sulla riva del fiume e!“? Ammettetelo, sovente, ogni volta che la vita vi ha giocato un brutto scherzo o cheha agito in modo scorretto nei vostri confronti. Ma si tratta di un mantra consolatorio, di un invito ad una calma per scongiurare l’abbattersi di ire funeste o c’è un fondo di verità a questo intercalare così diffuso? Scopriamolo insieme! Pronte? Via!! La potenza delSi fa un gran parlare di, ma esattamente di cosa si tratta? In sunto, è una sorta di giustizia distributiva, che ripaga gli esseri viventi in base ad ogni azione compiuta. La regola che sta alla base è quella della causa-effetto.