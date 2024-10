Serie C, girone C: oggi al via il 10° turno con tre anticipi (Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPartirà alle 15 con i primi due anticipi il decimo turno di campionato nel girone C di Serie C. A scendere in campo la capolista Benevento nella non semplice trasferta del “Viviani” di Potenza contro il Sorrento mentre a Latina è in programma una sfida da brividi in chiave salvezza tra i padroni di casa e il Team Altamura. Alle 17:30 il derby Turris-Giugliano. Domani si disputeranno altre cinque sfide. Si chiude lunedì sera con Picerno-Potenza e Casertana-Cavese. Anteprima24.it - Serie C, girone C: oggi al via il 10° turno con tre anticipi Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPartirà alle 15 con i primi dueil decimodi campionato nelC diC. A scendere in campo la capolista Benevento nella non semplice trasferta del “Viviani” di Potenza contro il Sorrento mentre a Latina è in programma una sfida da brividi in chiave salvezza tra i padroni di casa e il Team Altamura. Alle 17:30 il derby Turris-Giugliano. Domani si disputeranno altre cinque sfide. Si chiude lunedì sera con Picerno-Potenza e Casertana-Cavese.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Serie D. La Lega ferma il Lenz e quasi tutto il girone. Si gioca solo a Prato - Ma è un tour de force solo rinviato, perché il 27 giocherà in casa con lo United Riccione e il 30 con l’Imolese di nuovo in casa. . Il 3 novembre in trasferta col Tau Altopascio, il 6 a Modena in Coppa Italia e il 10 in casa con lo Zenith Prato: sei gare in 17 giorni. Non si giocherà oggi l’anticipo di Serie D tra Lentigione e Imolese, in quanto la Lega ha deciso di fermare tutte le gare del ... (Sport.quotidiano.net)

Serie D - girone D : partite della 7° giornata rinviata al 30 ottobre per allerta meteo - Rinviate anche tutte le partite che coinvolgono le squadre emiliane romagnole del Campionato Juniores Nazionale. Cambia il calendario del girone D di Serie D. The post Serie D, girone D: partite della 7° giornata rinviata al 30 ottobre per allerta meteo appeared first on SportFace. . Il Dipartimento Interregionale, a seguito dell’allerta meteo rossa per criticità idraulica, riguardante diverse ... (Sportface.it)

Calcio a 5 / Serie B 2024/2025 - programma e arbitri della 2^ giornata del girone D - Si affrontano, infatti, Corinaldo e Cus Ancona, entrambe a 0 punti per aver perso la prima partita stagionale in campionato. Programma, arbitri e classifica Serie B girone D 2^ giornata – sabato 19 ottobre Mernap Faenza-Lisciani Teramo – Casola di San Benedetto del Tronto, Errico di Ancona (Muoio di Ravenna) – ore 15. (Vallesina.tv)