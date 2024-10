Serie A, 8ª giornata: dove vedere in diretta TV e streaming le partite (Di sabato 19 ottobre 2024) Riprende oggi alle 15 la Serie A con l’ottava giornata: il campionato riparte dopo la sosta per le nazionali, con Como-Parma prima partita alla vigilia di Roma-Inter. Ecco il programma e i canali della diretta TV. Serie A 2024-2025 – 8ª giornata Como-Parma – sabato 19 ottobre ore 15 – diretta TV DAZN 2 (canale 215 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN Genoa-Bologna – sabato 19 ottobre ore 15 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN Milan-Udinese – sabato 19 ottobre ore 18 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN Juventus-Lazio – sabato 19 ottobre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Uno (SAT 201, DTT 472), Sport Calcio (SAT 202, DTT 473), Sport 251 e DAZN 2 (215 Tivùsat), live streaming DAZN Empoli-Napoli – domenica 20 ottobre ore 12. Inter-news.it - Serie A, 8ª giornata: dove vedere in diretta TV e streaming le partite Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Riprende oggi alle 15 laA con l’ottava: il campionato riparte dopo la sosta per le nazionali, con Como-Parma prima partita alla vigilia di Roma-Inter. Ecco il programma e i canali dellaTV.A 2024-2025 – 8ªComo-Parma – sabato 19 ottobre ore 15 –TV DAZN 2 (canale 215 Sky/Tivùsat) eDAZN Genoa-Bologna – sabato 19 ottobre ore 15 –TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) eDAZN Milan-Udinese – sabato 19 ottobre ore 18 –TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) eDAZN Juventus-Lazio – sabato 19 ottobre ore 20.45 –TV Sky Sport: canali Sport Uno (SAT 201, DTT 472), Sport Calcio (SAT 202, DTT 473), Sport 251 e DAZN 2 (215 Tivùsat), liveDAZN Empoli-Napoli – domenica 20 ottobre ore 12.

