Lanazione.it - Pioggia infinita: l’Elsa straripa . Allagata la zona industriale Cusona. Allarme per i terreni smottati

(Di sabato 19 ottobre 2024) Aveva iniziato ad essere un sorvegliato speciale fino dalle 22 di giovedì. Poinon ha retto. La grande quantità diha fatto salire il livello di piena ed il fiume ha esondato. Lo ha fatto nelladi, al confine tra i Comuni di Barberino Tavarnelle e San Gimignano. La strada per l’area, cuore del distretto del camper, è stata chiusa di notte. Al di qua e al di là del fiume,e Zambra, la situazione è rimasta critica per tutta la notte. Il sindaco di Barberino Tavarnelle David Baroncelli ha costantemente suguito l’andamento dell’ondata di piena e per poter intervenire. Oltre alla situazione del fiume Elsa, sul territorio si sono registrati "smottamenti che staranno risolti secondo ordine di priorità delle situazioni", ha scritto il sindaco su Facebook.