Pagelle Juventus-Lazio 1-0: voti e tabellino Serie A 2024/2025 (Di sabato 19 ottobre 2024) Le Pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Juventus-Lazio, match valevole per l'ottava giornata del campionato di Serie A 2024/2025. All'Allianz Stadium inizio equilibrato, ma la partita subisce l'episodio decisivo al ventiquattresimo minuto quando Romagnoli, da ultimo uomo, fa fallo su Kalulu: rosso diretto. La Juventus però attacca con poco criterio e, sino al sessantesimo minuto, crea poche palle gol. L'ultima mezzora invece è un assedio: Vlahovic prende una traversa, Douglaz Luiz di testa da due passi spedisce alto. E poi sull'ennesimo cross arriva l'autorete di Gila che beffa Provedel e decide la partita: Thiago Motta esulta, la Juventus agguanta momentaneamente il Napoli in testa alla classifica. LE Pagelle E I voti Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio 6; Savona 5.5 (9? st Weah 6), Gatti 6 (27? st Danilo sv), Kalulu 6.5, Cabal 6.5; Locatelli 5.

