Nuove misure fiscali: le novità della manovra economica in arrivo

Sono in arrivo importanti cambiamenti fiscali che influenzeranno la vita di molti cittadini italiani. Le Nuove misure, attese per la prossima settimana, vedranno un testo che approderà alla Camera, con le prime bozze già pronte. La conferenza stampa della premier, programmata per lunedì 21 ottobre, anticiperà le disposizioni concrete. Tra le novità spiccano modifiche significative alle detrazioni, aggiornamenti sui bonus per ristrutturazioni e Nuove norme sui proventi da criptovalute, le quali potrebbero avere un impatto profondo sui contribuenti.

Cambiamenti sulle detrazioni fiscali

Le detrazioni fiscali subiranno una revisione significativa, con l'introduzione di vincoli legati al reddito e al numero di figli a carico.

