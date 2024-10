Ilgiornaledigitale.it - Nuova Mercedes CLA 2025: arriva elettrica ma non solo, ecco le foto

(Di sabato 19 ottobre 2024)-Benz sta puntando ad una fetta del mercato che ha reso vincente la Model 3 di Tesla con una versione completamentedella CLA di prossima generazione. LaCLA sarà offerta anche con propulsori ibridi o comunque dotati di elettrificazione. Presentata in anteprima l’anno scorso in  versione concept, l’auto sarà disponibile dalla fine delnella variante berlina e, successivamente, anche in quella shooting brake. Si prevede che entrambe le varianti,ed a combustione, arriveranno nei concessionari entro la fine, anche se alcune fonti indicano chepotrebbe lanciare prima la versione EV ed in seguito i modelli ICE.