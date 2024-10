Lanazione.it - Nuova bomba d’acqua. Sottopassi allagati e strade come fiumi. Piove negli ambulatori

(Di sabato 19 ottobre 2024) Massa Carrara, 19 ottobre 2024 – Il maltempo si abbatte ancora una volta sul nostro territorio lasciando dietro di sé una scia di danni e disagi, oltre che la consapevolezza della fragilità di fronte a eventi climatici sempre più estremi e frequenti. A Massa città, il bilancio è di allagamenti diffusi sia nei principali, una criticità oramai annosa, e in proporzione diversa in diverse, alcune delle quali si sono trasformate in. E’ stata una giornata di rallentamenti e disagi per chi si è messo al volante, con il sottopasso di via degli Oliveti, uno dei principali, allagato. Nella tarda mattinata di ieri, dopo intense piogge, un veicolo rimasto bloccato nel sottopasso è stato rimosso grazie all’intervento dei vigili del fuoco e di un carro attrezzi. Il tratto è stato interdetto al traffico fino al totale defluimento dell’acqua piovana.