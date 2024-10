Natale 2024 in grande stile ad Arezzo: mix di spettacolo e magie (Di sabato 19 ottobre 2024) Arezzo al top per il Natale 2024. Un’intera città si mobilita per vivere in grande stile uno dei periodi più belli dell’anno: eh già, torna Arezzo Città del Natale 2024. Stiamo parlando della rassegna di eventi voluta dalla Fondazione Arezzo Intour. Essa è realizzata con il Comune di Arezzo che dal 16 novembre 2024 al 6 gennaio 2025, ogni fine settimana, vestirà a festa il meraviglioso centro storico della città toscana. Quest’anno la magia del Natale sposa la magia delle arti. Tutto ciò offrendo ai visitatori la possibilità di vivere un’esperienza unica nella città che nel 2024 celebra il genio di Giorgio Vasari nel 450mo anno dalla morte attraverso la grande mostra “Il Teatro delle Virtù”. Ma anche una serie di esposizioni ed appuntamenti che rendono omaggio all’artista e intellettuale nella sua terra Natale (info su www.vasari450.it). Danielebartocciblog.it - Natale 2024 in grande stile ad Arezzo: mix di spettacolo e magie Leggi tutta la notizia su Danielebartocciblog.it (Di sabato 19 ottobre 2024)al top per il. Un’intera città si mobilita per vivere inuno dei periodi più belli dell’anno: eh già, tornaCittà del. Stiamo parlando della rassegna di eventi voluta dalla FondazioneIntour. Essa è realizzata con il Comune diche dal 16 novembreal 6 gennaio 2025, ogni fine settimana, vestirà a festa il meraviglioso centro storico della città toscana. Quest’anno la magia delsposa la magia delle arti. Tutto ciò offrendo ai visitatori la possibilità di vivere un’esperienza unica nella città che nelcelebra il genio di Giorgio Vasari nel 450mo anno dalla morte attraverso lamostra “Il Teatro delle Virtù”. Ma anche una serie di esposizioni ed appuntamenti che rendono omaggio all’artista e intellettuale nella sua terra(info su www.vasari450.it).

