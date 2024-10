Nasce il teatro didattico di Ateneo. Studenti e dottorandi sul palco: "Per imparare a lavorare in gruppo" (Di sabato 19 ottobre 2024) È nato ufficialmente il teatro didattico di Ateneo. Ieri è stato inaugurato al Polo Carmignani il nuovo laboratorio dell’Università di Pisa, una sperimentazione che punta ad aiutare Studenti e dottorandi di ogni settore disciplinare a sviluppare tecniche oratorie e teatrali. Un’iniziativa del Teaching and Learning Center (Tlc) in collaborazione con il Centro per l’Innovazione e la Diffusione della Cultura tra le prime nel panorama degli atenei italiani e ha ricevuto l’interesse di moltissimi Studenti: per 30 posti disponibili si sono candidati 330 giovani. "È una bella giornata per l’Università - commentano i direttori del laboratorio Mario Morroni ed Eva Marinai -. L’idea di fare questo laboratorio è nata con l’esperienza di alcuni progetti speciali del teatro didattico durante i quali abbiamo riscontrato grande interesse degli Studenti. Lanazione.it - Nasce il teatro didattico di Ateneo. Studenti e dottorandi sul palco: "Per imparare a lavorare in gruppo" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 19 ottobre 2024) È nato ufficialmente ildi. Ieri è stato inaugurato al Polo Carmignani il nuovo laboratorio dell’Università di Pisa, una sperimentazione che punta ad aiutaredi ogni settore disciplinare a sviluppare tecniche oratorie e teatrali. Un’iniziativa del Teaching and Learning Center (Tlc) in collaborazione con il Centro per l’Innovazione e la Diffusione della Cultura tra le prime nel panorama degli atenei italiani e ha ricevuto l’interesse di moltissimi: per 30 posti disponibili si sono candidati 330 giovani. "È una bella giornata per l’Università - commentano i direttori del laboratorio Mario Morroni ed Eva Marinai -. L’idea di fare questo laboratorio è nata con l’esperienza di alcuni progetti speciali deldurante i quali abbiamo riscontrato grande interesse degli

