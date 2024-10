Mense scolastiche, parte il progetto per ridurre lo spreco alimentare e garantire sostenibilità (Di sabato 19 ottobre 2024) A partire dal 16 ottobre, in tutte le scuole primarie e nella scuola secondaria di primo grado del territorio, è stata avviata la seconda fase del progetto, promosso dalla Regione del Veneto nell’ambito del Programma Comunità Attive del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025, un nuovo Padovaoggi.it - Mense scolastiche, parte il progetto per ridurre lo spreco alimentare e garantire sostenibilità Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di sabato 19 ottobre 2024) A partire dal 16 ottobre, in tutte le scuole primarie e nella scuola secondaria di primo grado del territorio, è stata avviata la seconda fase del, promosso dalla Regione del Veneto nell’ambito del Programma Comunità Attive del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025, un nuovo

Rivoluzione nelle mense. Via libera al progetto con la variazione di bilancio - E la variazione di bilancio di fine luglio di fatto è diventata una ‘variante’ al bilancio di previsione, inserendo il ’project’ delle mense fra gli obiettivi pratici da realizzare. Coinvolge 3. 500 utenti tra alunni, educatori e personale scolastico: vengono somministrati circa 2mila pasti giornalieri per un totale annuo di 320mila per le scuole, e altri 60 pasti per terzi pari a 10mila all’anno. (Lanazione.it)