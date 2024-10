Mbappé, un altro giocatore nei guai. Il tecnico: «Ecco la sanzione nei tuoi confronti» (Di sabato 19 ottobre 2024) Mbappé e la questione legata allo stupro. Individuato con lui un giocatore. La posizione di Xabi Alonso sulla questione Mbappé sta continuando a parlare di sé, ma le novità emergono ancora. Secondo quanto riportato da RMC Sport, il francese non era da solo: bensì era insieme a Nordi Mukiele era con lui in discoteca. Ecco Calcionews24.com - Mbappé, un altro giocatore nei guai. Il tecnico: «Ecco la sanzione nei tuoi confronti» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 19 ottobre 2024)e la questione legata allo stupro. Individuato con lui un. La posizione di Xabi Alonso sulla questionesta continuando a parlare di sé, ma le novità emergono ancora. Secondo quanto riportato da RMC Sport, il francese non era da solo: bensì era insieme a Nordi Mukiele era con lui in discoteca.

Caso Mbappè - il giocatore prepara una querela per diffamazione. L’avvocato : “Non capisce di cosa può essere accusato” - L’avvocato ha annunciato che nelle prossime ore sarà presentata una denuncia per diffamazione. Non è mai esposto a trovarsi in una situazione in cui potrebbe correre dei rischi. Di conseguenza, ciò esclude completamente la possibilità di qualsiasi illecito da parte sua. . Questa è una certezza assoluta”, le parole riportate da L’Equipe. (Sportface.it)

Mbappé - accusa di violenza dalla Svezia? C’è un’inchiesta - ma il giocatore replica : “Fake news” - . Il giornale svedese, in ogni caso, ha scritto che la denuncia è stata presentata sabato 12 ottobre, e che la donna coinvolta è stata sottoposta a cure mediche. Una partita alla quale la punta di diamante della squadra non aveva partecipato a causa di un recente infortunio. L’attaccante, ora in forza al Real Madrid, ha smentito categoricamente l’accusa, definendo la vicenda come una “fake news” ... (Thesocialpost.it)

Francia - Deschamps non corre rischi con Mbappé : “Priorità agli interessi del giocatore” - Dovremmo vedere la questione in modo più generale. Didier Deschamps, ct della Francia, ha commentato la mancata convocazione di Kylian Mbappé, che ha suscitato polemiche dato che l’attaccante ha recuperato dall’infortunio, giocando titolare nell’ultimo match del Real Madrid: “Non dobbiamo mettere in difficoltà il giocatore, ma dare priorità al suo interesse. (Sportface.it)