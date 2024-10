Mare fuori, protagonista della serie annuncia di essere incinta: “Ti amo già!” (Di sabato 19 ottobre 2024) Nelle scorse ore una delle più celebri protagoniste di Mare fuori ha annunciato sui social si essere in dolce attesa. Stiamo parlando di Serena De Ferrari, che nell’amatissima serie tv di Rai Due ha interpretato per tre stagioni i panni della controversa Viola, giovane detenuta del carcere minorile di Napoli che con il suo carattere particolare ha più volte messo in difficoltà gli altri carcerati e gli educatori. Dopo l’esperienza sul set della serie, nelle scorse ore Serena è tornata sui social questa per convincere una importante novità che riguarda la sua vita privata, ovvero che presto diventerà mamma e darà alla luce il suo primo figlio. Isaechia.it - Mare fuori, protagonista della serie annuncia di essere incinta: “Ti amo già!” Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Nelle scorse ore una delle più celebri protagoniste dihato sui social siin dolce attesa. Stiamo parlando di Serena De Ferrari, che nell’amatissimatv di Rai Due ha interpretato per tre stagioni i pannicontroversa Viola, giovane detenuta del carcere minorile di Napoli che con il suo carattere particolare ha più volte messo in difficoltà gli altri carcerati e gli educatori. Dopo l’esperienza sul set, nelle scorse ore Serena è tornata sui social questa per convincere una importante novità che riguarda la sua vita privata, ovvero che presto diventerà mamma e darà alla luce il suo primo figlio.

Aggressione fatale a Miramare : condannato buttafuori per omicidio preterintenzionale - Le reazioni della famiglia e della parte civile Il verdetto del gup è stato accolto con profonda delusione dai genitori di Giuseppe Tucci, che hanno espresso il loro dolore e la loro indignazione al termine del processo. La questione rimane aperta e oggetto di attenzione, non solo per le conseguenze legali, ma anche per le implicazioni sociali legate alla sicurezza nei locali notturni e alla ... (Gaeta.it)

Maria Esposito : successi - incertezze e colpi di scena dopo Mare Fuori - Crescendo in un contesto difficile e guardando con ammirazione a chi l’ha preceduta, Maria Esposito sta tracciando un percorso autonomo, ricco di potenzialità. Questo legame con Loren sottolinea un desiderio di creare un ambiente che possa incoraggiarla nella sua crescita artistica. Durante l’intervista, ha confessato di essersi sentita poco all’altezza nei confronti dei colleghi che aveva ... (Gaeta.it)

Maria Esposito - come ha speso i soldi dopo il successo di ‘Mare Fuori’? - Questo, al pensiero di non essere in grado poter prendere parte alla Fiction Rai, che tratta la storia della rivalsa di giovani, detenuti e non solo, perlopiù minorenni in balia di una vita vissuta al limes nei quartieri difficili di periferia a Napoli. Dopo la popolarità raggiunta all’esordio in TV sulle reti Rai, come attrice protagonista nel ruolo iconico di Rosa Ricci nel cast di Mare fuori, ... (Superguidatv.it)