Maltempo, in Campania allerta meteo prorogata di altre 24 ore (Di sabato 19 ottobre 2024) La Protezione Civile regionale, considerato il quadro meteo in atto, ha prorogato di ulteriori 24 ore la vigente allerta meteo. Il Maltempo e i temporali caratterizzeranno infatti anche la giornata di domani, domenica 20 ottobre. A causa delle precipitazioni già in atto su tutta la Campania, particolare attenzione dovrà essere prestata al rischio idrogeologico: saranno possibili allagamenti, frane e caduta massi anche in assenza di nuove piogge a causa della saturazione dei suoli. La Protezione civile ricorda che fino alle 23.59 di oggi 19 ottobre vige l’allerta arancione sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, isole, Area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini) e gialla sul resto del territorio regionale. Dalle 23.59 di oggi alle 23.59 di domani, domenica 20 ottobre, l’allerta sarà invece di livello giallo su tutta la Campania. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La Protezione Civile regionale, considerato il quadroin atto, ha prorogato di ulteriori 24 ore la vigente. Ile i temporali caratterizzeranno infatti anche la giornata di domani, domenica 20 ottobre. A causa delle precipitazioni già in atto su tutta la, particolare attenzione dovrà essere prestata al rischio idrogeologico: saranno possibili allagamenti, frane e caduta massi anche in assenza di nuove piogge a causa della saturazione dei suoli. La Protezione civile ricorda che fino alle 23.59 di oggi 19 ottobre vige l’arancione sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, isole, Area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini) e gialla sul resto del territorio regionale. Dalle 23.59 di oggi alle 23.59 di domani, domenica 20 ottobre, l’sarà invece di livello giallo su tutta la

