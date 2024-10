LIVE Djokovic-Nadal 6-2, 6-6, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: il tie-break assegnerà il secondo set (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Nadal prova ad aggredire la seconda con la risposta incrociata. Il rovescio dell’iberico sbatte sul nastro e termina in corridoio. Seconda 1-1 Ace, il sesto della partita per il serbo. 0-1 Scappa in lunghezza il rovescio di Djokovic. Ottima profondità trovata da Nadal con i colpi a rimbalzo. Seconda 6-6 Gioco Djokovic: e tie-break sia! Con il quinto ace della propria partita il serbo conquista il dodicesimo gioco. 40-0 Prima ad uscire e dritto in contropiede. 30-0 Esagera Nadal. Lo spagnolo cerca un complicato rovescio lungolinea, ma la palla termina fuori anche dal corridoio. 15-0 Servizio ad uscire e rovescio lungolinea in contropiede. Quando sembrava tutto finito Rafael Nadal ha trovato la miglior versione della propria serata trovando due vincenti di dritto che gli hanno portato il contro-break. Oasport.it - LIVE Djokovic-Nadal 6-2, 6-6, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: il tie-break assegnerà il secondo set Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1prova ad aggredire la seconda con la risposta incrociata. Il rovescio dell’iberico sbatte sul nastro e termina in corridoio. Seconda 1-1 Ace, il sesto della partita per il serbo. 0-1 Scappa in lunghezza il rovescio di. Ottima profondità trovata dacon i colpi a rimbalzo. Seconda 6-6 Gioco: e tie-sia! Con il quinto ace della propria partita il serbo conquista il dodicesimo gioco. 40-0 Prima ad uscire e dritto in contropiede. 30-0 Esagera. Lo spagnolo cerca un complicato rovescio lungolinea, ma la palla termina fuori anche dal corridoio. 15-0 Servizio ad uscire e rovescio lungolinea in contropiede. Quando sembrava tutto finito Rafaelha trovato la miglior versione della propria serata trovando due vincenti di dritto che gli hanno portato il contro-

LIVE Djokovic-Nadal 6-2 - 3-4 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : lo spagnolo si salva da 15-40

Lo spagnolo è stato sconfitto dal connazionale Carlos Alcaraz per 6-3, 6-3; il serbo invece si è arreso per la seconda volta in pochi giorni a Sinner con il punteggio di 2-6, 7-6, 4-6. 30-15 Scappa in lunghezza il dritto in uscita dal servizio dello spagnolo. Lo spagnolo non si fa sorprendere e passa con il dritto.

LIVE Djokovic-Nadal 6-2 - 3-3 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : il serbo si salva da 15-40

15-0 Si ferma in rete la risposta di rovescio dello spagnolo. Seppur entrambi i giocatori si trovino nella fase calante della propria carriera i due stanno vivendo un momento diametralmente opposto: Djokovic non è più l'uomo da battere ma è ancora competitivo ad alti livelli, Nadal invece è lontano dai migliori.

LIVE – Djokovic-Nadal 6-2 2-3 - finale 3°/4° posto Six Kings Slam 2024 : RISULTATO in DIRETTA

I due quest'anno si sono già incontrati al primo turno dell'Olimpiade francese, con Nole che si impose in due set contro un avversario in precarie condizioni fisiche. Entrambi, dopo aver usufruito di un bye ai quarti, hanno visto interrompere i loro rispettivi percorsi in semifinale.