Liam Payne il padre arriva nell' hotel in cui è morto il figlio | il video dall' Argentina

Un dolore inimmaginabile. arrivano dall'Argentina le foto di Geoff Payne, padre di Liam Payne, mentre si reca nell'hotel in cui appena due giorni fa è morto il figlio. Atterrato nel Paese ieri, l'uomo è stato immortalato in un completo mentre usciva dall'hotel Casa Sur di Buenos Aires, dove

Geoff Payne - padre di Liam Payne - arriva fuori l’hotel dov’è morto e i fan lo proteggono con le mani e gli zaini - Geoff Payne, padre del defunto musicista Liam Payne, si è precipitato fuori l'hotel CasaSur Palermo dove è tragicamente caduto dal balcone e ha perso la vita a Buenos Aires. Continua a leggere . I fan di suo figlio hanno fatto scudo con mani alzate e zaini per 'lottare' contro i paparazzi e proteggere così la sua privacy. (Fanpage.it)

Le ombre dell’industria musicale sulla morte di Liam Payne : “Pochi giorni prima era stato scaricato dalla Universal”. Il padre in lacrime a Buenos Aires – VIDEO - Agli inizi, l’artista aveva firmato con la Sony come membro degli One Direction, conquistando le vette delle classifiche di vendita mondiali per un intero lustro. Fuori dall’hotel di Buenos Aires, dove pochi giorni fa è deceduto Liam Payne, una folla di fan ha accolto il padre Geoff, giunto sul posto per identificare il corpo del figlio. (Ilfattoquotidiano.it)

“Liam Payne era disperato - ha buttato il computer a terra e ha detto : ‘Fancu** a questa mer*a’” : la rivelazione di una delle ultime persone ad averlo visto vivo - Rebecca (nome di fantasia), 28 anni, da Washington, ha spiegato alla testata britannica di aver visto Liam poco prima che morisse e gli ha scattato delle foto. Quando è arrivato l’ascensore, lui all’improvviso ci ha detto: ‘Sì, sono Liam! Sali in ascensore con me, adoro le coccole’. Io e i miei amici ovviamente sapevamo chi fosse. (Ilfattoquotidiano.it)