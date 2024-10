Leggere Lolita a Teheran, la recensione: un ottimo film sul potere salvifico della cultura (Di sabato 19 ottobre 2024) Presentato alla Festa del Cinema di Roma e in sala dal 21 novembre, Leggere Lolita a Teheran di Eran Riklis è un adattamento che funziona, risultando profetico rispetto ai tempi che viviamo. Nel cast Golshifteh Farahani, Zahra Amir Ebrahimi, Mina Kavani e Reza Diako. Fin dall'annuncio abbiamo aspettato con ansia di vedere Leggere Lolita a Teheran alla Festa del Cinema di Roma. Il film tratto dall'omonimo libro di Azar Nafisi era sicuramente uno dei titoli che più temevamo e allo stesso tempo ci incuriosivano. Movieplayer.it - Leggere Lolita a Teheran, la recensione: un ottimo film sul potere salvifico della cultura Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Presentato alla Festa del Cinema di Roma e in sala dal 21 novembre,di Eran Riklis è un adattamento che funziona, risultando profetico rispetto ai tempi che viviamo. Nel cast Golshifteh Farahani, Zahra Amir Ebrahimi, Mina Kavani e Reza Diako. Fin dall'annuncio abbiamo aspettato con ansia di vederealla Festa del Cinema di Roma. Iltratto dall'omonimo libro di Azar Nafisi era sicuramente uno dei titoli che più temevamo e allo stesso tempo ci incuriosivano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Leggere Lolita a Teheran : la recensione del film con Golshifteh Farahani - Un romanzo di grande successo viene adattato sul grande schermo in una produzione israeliana e italiana. Leggere Lolita a Teheran racconta vent'anni di insegnamento di letteratura angloamericana ma soprattutto di resistenza al regime da parte di una coraggiosa donna. La recensione di Mauro Donzelli. (Comingsoon.it)

Golshifteh Farahani e Azar Nafisi : voci di resistenza contro il regime iraniano nel film Leggere Lolita a Teheran - Il messaggio di resistenza non si limita solo a chi vive in esilio, ma si estende alle generazioni future, educando e ispirando le donne che affrontano ogni giorno la violenza e la discriminazione. Farahani ha enfatizzato l’importanza della cultura come un’opzione di rifugio e di lotta, sottolineando l’unità che esiste tra le donne in fuga e quelle rimaste nel Paese. (Gaeta.it)

Leggere Lolita a Teheran : il trailer in esclusiva del film con Golshifteh Farahani in concorso a Roma 2024 - Un club del libro molto speciale quello raccontato da Eran Riklis in Leggere Lolita a Teheran, adattamento di un celebre romanzo del 2003 che ha fatto scalpore proprio per la presa di posizione contro le imposizioni del regime iraniano. In Concorso alla Festa di Roma e in sala dal 21 novembre con Minerva Pictures, il trailer della pellicola femminista interpretata da Golshifteh Farahani. (Movieplayer.it)