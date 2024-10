Metropolitanmagazine.it - Le stelle per gli antichi: di cosa si occupa l’archeoastronomia

(Di sabato 19 ottobre 2024) Fin da quando la posizione eretta gli ha consentito di alzare lo sguardo, l’uomo si è interrogato sul cielo stellato che pendeva sopra la sua testa. Quei puntini luminosi, infiniti, sempre in movimento lo incuriosivano. Erano gli interlocutori del suo mondo interiore. Si è chiesto soprattutto se avessero qualche rapporto con lui. Ma cos’erano leper gli? Ci sono scienziati che cercano di osservare il cosmo con la loro meraviglia e ritornare alle loro domande. La domanda spontanea e ingenua dell’uomo antico è la stessa che si pone il pastore errante nel Canto Notturno di Leopardi: E quando vedo in cielo arder le;dico fra me pensando:a che tante facelle? Archeoastronomia, disciplina scientifica o umanistica? Stonehenge durante il tramonto del solstizio d’inverno. Photo credits: Worldatlas.