Notizie.com - La Russia “pagherà” la ricostruzione ucraina, Brando Benifei (Pd – S&D): “Un provvedimento di giustizia”

Leggi tutta la notizia su Notizie.com

(Di sabato 19 ottobre 2024) Nelle scorse ore la Commissione Inta ha votato unche stabilisce che sarà laa pagare per ladell’. “Undi”. Così l’europarlamentare(Partito Democratico – S&D), in esclusiva per Notizie.com ha commentato il voto in Commissione per il Commercio internazionale (Inta) con il quale si è stabilito che i fondi per ladell’proverranno dai ricavati dei beni dellacongelati dall’Ue a causa della guerra di aggressione contro Kiev. “È giusto – ha spiegato l’eurodeputato dem – che il costo per sostenere l’impatto economico della guerra scatenata dallainnon sia pagato dagli europei, pur nel contesto di una solidarietà che prosegue e va avanti”.