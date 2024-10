Itri / Viola la Sorveglianza Speciale di Pubblica sicurezza, denunciato un 26enne (Di sabato 19 ottobre 2024) Itri – Nella giornata del 15 ottobre u.s., i Carabinieri della Stazione di Itri (LT), all’esito di mirati accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un uomo di nazionalità russa 26enne della zona, per aver Violato le prescrizioni impostegli dalla misura della Sorveglianza Speciale di Pubblica sicurezza con obbligo di dimora a cui è sottoposto. L'articolo Itri / Viola la Sorveglianza Speciale di Pubblica sicurezza, denunciato un 26enne Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Itri / Viola la Sorveglianza Speciale di Pubblica sicurezza, denunciato un 26enne Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di sabato 19 ottobre 2024)– Nella giornata del 15 ottobre u.s., i Carabinieri della Stazione di(LT), all’esito di mirati accertamenti, hannoin stato di libertà un uomo di nazionalità russadella zona, per averto le prescrizioni impostegli dalla misura delladicon obbligo di dimora a cui è sottoposto. L'articololadiunTemporeale Quotidiano.

Itri / Specializzato in truffe di “telemetria per kart” - denunciato 30enne di Foggia - . ITRI – Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Itri (LT), all’esito di attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà un 30enne della provincia di Foggia, “specializzato” nelle truffe che, con artifizi e raggiri, aveva indotto la vittima a farsi accreditare sul proprio conto corrente bancario la somma di euro 320,00 per […] L'articolo Itri / Specializzato in ... (Temporeale.info)

L’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha denunciato l’imprenditrice Maria Rosaria Boccia - L’avvocato Silverio Sica, legale dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, ha presentato alla Procura di Roma una denuncia a carico dell’imprenditrice Maria Rosaria Boccia. . Nelle scorse settimane il legale dell’ex ministro aveva annunciato la denuncia. Nelle scorse settimane la mancata nomina di Boccia a consulente del ministro e le polemiche che ne sono seguite hanno portato alle ... (Tpi.it)

Itri / Minaccia di morte un parente per strada - denunciato un 49enne - ITRI – Martedì a Itri (LT), i Carabinieri del N. Secondo la ricostruzione degli inquirenti l’uomo nel pomeriggio ha aggredito per strada un suo […] L'articolo Itri / Minaccia di morte un parente per strada, denunciato un 49enne sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. O. . – Sezione Radiomobile di Formia (LT), hanno denunciato in stato di libertà un cittadino 49enne originario di Itri ... (Temporeale.info)