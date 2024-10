Italia sott’acqua, weekend di allerta rossa: allagamenti e frane in tutte le città (Di sabato 19 ottobre 2024) L’Italia è nella morsa del maltempo che, a macchia di leopardo, sta colpendo diverse regioni Italiane in modo devastante. Tra le regioni più duramente colpite ci sono la Toscana, dove un autista di autobus ha salvato in extremis padre e figlio rimasti bloccati in auto, Piemonte e Campania. Oggi, 19 ottobre, è scattata l’allerta meteo rossa per l’Emilia-Romagna che più volte ha dovuto fare i conti con il maltempo negli ultimi mesi. allagamenti e strade chiuse in Toscana A Livorno è esondato il fiume Cecina che ha causato l’evacuazione di 6 persone da un campeggio e 3 da una casa. Molte strade sono state chiuse e il presidente della Regione Toscana Giani ha annunciato la richiesta dello stato di emergenza. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di sabato 19 ottobre 2024) L’è nella morsa del maltempo che, a macchia di leopardo, sta colpendo diverse regionine in modo devastante. Tra le regioni più duramente colpite ci sono la Toscana, dove un autista di autobus ha salvato in extremis padre e figlio rimasti bloccati in auto, Piemonte e Campania. Oggi, 19 ottobre, è scattata l’meteoper l’Emilia-Romagna che più volte ha dovuto fare i conti con il maltempo negli ultimi mesi.e strade chiuse in Toscana A Livorno è esondato il fiume Cecina che ha causato l’evacuazione di 6 persone da un campeggio e 3 da una casa. Molte strade sono state chiuse e il presidente della Regione Toscana Giani ha annunciato la richiesta dello stato di emergenza.

Allerta rossa e arancione in 7 regioni - maltempo su tutta Italia : le previsioni meteo - Nuova allerta rossa in Emilia-Romagna L’allerta rossa per rischio idraulico è emessa in previsione di esondazioni gravi di fiumi e corsi d’acqua, con inondazioni su larga scala. Sabato 19 ottobre il cielo sarà coperto ovunque, con piogge diffuse e particolarmente intense in Sicilia, Calabria ionica, Puglia salentina, Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia e lungo le coste della Toscana, del Lazio e ... (Quifinanza.it)

Maltempo oggi in Italia - allerta meteo rossa in Emilia Romagna e arancione in 7 regioni - (Adnkronos) – Il maltempo oggi 19 ottobre non dà tregua sull'Italia: pioggia e nubifragi in agguato, scatta l'allerta rossa in… L'articolo Maltempo oggi in Italia, allerta meteo rossa in Emilia Romagna e arancione in 7 regioni proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

Maltempo oggi in Italia - allerta meteo rossa in Emilia Romagna e arancione in 7 regioni - La giornata di sabato si snoderà con un copione analogo a quello delle 24 […] The post Maltempo oggi in Italia, allerta meteo rossa in Emilia Romagna e arancione in 7 regioni appeared first on L'Identità. . (Adnkronos) – Il maltempo oggi 19 ottobre non dà tregua sull'Italia: pioggia e nubifragi in agguato, scatta l'allerta rossa in Emilia Romagna e arancione in altre 6 regioni oltre alla stessa ... (Lidentita.it)