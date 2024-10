Inter, Inzaghi: ‘Piccoli accorgimenti dietro la trasformazione di Thuram. Berenbruch ragazzo promettente’ (Di sabato 19 ottobre 2024) Alla vigilia della sfida di campionato contro la Roma, il tecnico dell`Inter, Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni dei canali tematici del Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Alla vigilia della sfida di campionato contro la Roma, il tecnico dell`, Simone, ha parlato ai microfoni dei canali tematici del

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inzaghi : «Asllani - ecco l’entità del suo problema. Roma-Inter senza due» - L’unico pensiero, ora, è di prepararci bene per la partita di domani sera». CONDIZIONE – Proprio sulla condizione dei giocatori ha voluto soffermarsi Simone Inzaghi, con ulteriori dettagli sul problema per Kristjan Asllani: «Qualcuno come Lautaro Martinez e Taremi hanno fatto voli lunghi. L’importante è che ora continui così». (Inter-news.it)

Roma-Inter - Inzaghi sicuro prima del volo : conclusi due ballottaggi! - Le ultime sulla probabile formazione dei campioni d’Italia prima della partenza verso la Capitale. A centrocampo, fuori Piotr Zielinski per un’elongazione. Il centrocampista sardo, autore di una bella intervista pochi giorni fa su Radio 24, giocherà dal primo minuto, anche se scalpita Davide Frattesi. (Inter-news.it)

Inter - altra tegola per Inzaghi : Asllani si ferma per infortunio - Dopo l’infortunio di Zielinski, l’Inter di Simone Inzaghi perde anche Kristjan Asllani per infortunio. . Il centrocampista albanese non partirà con il resto della squadra per la trasferta che vedrà i nerazzurri in campo domani sera alle 20,45 allo stadio Olimpico contro la Roma. L'articolo Inter, altra tegola per Inzaghi: Asllani si ferma per infortunio sembra essere il primo su CalcioWeb. (Calcioweb.eu)