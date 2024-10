Gaeta.it - Il Parco Tevere Magliana festeggia dieci anni di vita: un punto di riferimento per la comunità

(Di sabato 19 ottobre 2024) Ilcompiee rappresenta un'importante risorsa per il territorio del municipio XI di Roma. Inaugurato nel 2014, ilsi è evoluto nel corso deglidiventando un luogo di aggregazione fondamentale per i residenti e un esempio di come la cura degli spazi pubblici possa generare unaattiva e partecipe. Con il supporto dell'amministrazione locale e delle associazioni di quartiere, ilha visto miglioramenti significativi in termini di accessibilità e vivibilità, erigendosi a polmone verde per la zona. Storia e evoluzione delIlè stato inaugurato nell'ottobre 2014 sotto l'amministrazione dell'allora sindaco Ignazio Marino. Situato nelle vicinanze di Pian Due Torri, ilha fin da subito rivestito un'importanza strategica per il quartiere.