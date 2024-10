Il Ministero della Salute ritira lotto di salame adorino: “Non mangiatelo, rischio Listeria” (Di sabato 19 ottobre 2024) È stata pubblicata una nuova allerta alimentare sul sito del Ministero della Salute. L'avviso riguarda un lotto di produzione di salame adorino. La ragione indicata nel richiamo è la possibile presenza di Listeria monocytogenes. Tutti i dettagli. Fanpage.it - Il Ministero della Salute ritira lotto di salame adorino: “Non mangiatelo, rischio Listeria” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 19 ottobre 2024) È stata pubblicata una nuova allerta alimentare sul sito del. L'avviso riguarda undi produzione di. La ragione indicata nel richiamo è la possibile presenza dimonocytogenes. Tutti i dettagli.

