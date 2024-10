Il battibecco tra Musumeci e Schifani sulla siccità: "Con il ministro nessuno scontro, è solo gossip" (Di sabato 19 ottobre 2024) "Nessun battibecco con il ministro Musumeci sulla siccità in Sicilia". A dirlo, a margine della manifestazione sui due anni di governo Meloni, è stato il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani. "Certa stampa pompa, alimenta, scontri che non ci sono. Ma io me li lascio scivolare. Sia Palermotoday.it - Il battibecco tra Musumeci e Schifani sulla siccità: "Con il ministro nessuno scontro, è solo gossip" Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) "Nessuncon ilin Sicilia". A dirlo, a margine della manifestazione sui due anni di governo Meloni, è stato il presidente della Regione siciliana, Renato. "Certa stampa pompa, alimenta, scontri che non ci sono. Ma io me li lascio scivolare. Sia

