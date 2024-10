Lanazione.it - Gida, la visione innovativa: "Depuratore: grande valore. Ora nuovi investimenti"

(Di sabato 19 ottobre 2024), società che gestisce il servizio di depurazione, uno dei fiori all’occhiello del distretto pratese nato dalla sinergia virtuosa tra pubblico e privato (Comune e Associazione industriali) è stata protagonista ieri in Commissione Controllo in Comune per parlare di asset societari, della patrimonializzazione, delle prospettive di investimento e sviluppo e governance. Gianni Cenni, presidente della Commissione, ha ricordato la funzione disul territorio e la rimodulazione del sistema idrico-integrato. Il presidente diAlessandro Brogi, arrivato al terzo mandato, è nella fase di proroga in quantodal giugno scorso è entrata in Alia Multiutility al 99,9% (una azione è rimasta in mano a Confindustria). Sarà appunto Alia Multiutility a nominare la nuova governance tra poche settimane.