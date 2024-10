Thesocialpost.it - G7 Napoli, antagonisti con scudi di plexiglass contro la polizia: scontri, lancio di pietre, manganellate

(Di sabato 19 ottobre 2024)è diventata teatro di violentitra forze dell’ordine e gruppidurante il G7 della Difesa, attualmente in corso nella città. Gli attivisti, contrari alla politica internazionale e alla guerra, hanno deciso di deviare dal percorso autorizzato per dirigersi verso piazza Bovio, innescando una serie di tensioni con la. La deviazione del corteo e gliin via Mezzocannone Un gruppo di manifestanti è riuscito a sfuggire alllo delle forze dell’ordine raggiungendo via Mezzocannone, inseguiti dagli agenti. Durante il blitz, i manifestanti hanno scandito slogan provocatori come “Non esistono zone rosse. Riprendiamoci le nostre strade. Infrangiamo tutti i divieti”, esprimendo così il loro dissenso verso le rigide misure di sicurezza imposte per il summit.