F1 Gp Austin | Verstappen vince la Sprint duello tra le due Ferrari – L’ordine di arrivo e la nuova classifica

Max Verstappen su Red Bull ha vinto la Sprint Race del Gp degli Stati Uniti. Sul circuito di Austin il campione del mondo è tornato al successo che mancava da giugno, precedendo sul traguardo la Ferrari di Carlos Sainz e la McLaren di Lando Norris. Quarto posto per l'altra Ferrari di Charles Leclerc. In classifica Verstappen si porta a 339 punti, a +54 su Norris, che sale a 285. La cronaca della gara Sprint La Sprint è stata caratterizzata da numerosi sorpassi e battaglie serrate, specialmente tra i piloti Ferrari e la McLaren di Norris. Alla partenza, Verstappen ha mantenuto la testa, mentre Norris si è portato al secondo posto con un sorpasso aggressivo su Leclerc. Sainz, dopo un lungo duello con il compagno di squadra Leclerc, è riuscito a guadagnare il terzo posto, per poi approfittare di un errore di Norris nell'ultimo giro, conquistando così la seconda posizione.

