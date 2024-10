Diffidati Inter-Juventus | ci sono bianconeri a rischio squalifica in vista dell’Inter?

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Latorna a giocare dopo la sosta e si prepara ad un mini ciclo cruciale per le ambizioni dei. Alle 20:45 di sabato 19 ottobre la squadra di Thiago Motta affronterà la Lazio, mentre nel turno successivo, in occasione della nona giornata, l’avversaria sarà l’di Simone Inzaghi. A complicare la situazione c’è l’infermeria, visto che il tecnico juventino sarà costretto a fare a meno di diversi calciatori contro la Lazio. Assenti Koopmeiners, Nico Gonzalez, Bremer e Conceicao (quest’ultimoto). La buona notizia è rappresentata dall’assenza dinella rosa della. Nessun calciatore bianconero, quindi, rischierà di saltare il derby d’Italia a causa di un’ammonizione. Stesso discorso anche per la Lazio che nella prossima giornata dovrà vedersela contro il Genoa: non cinella squadra allenata da Marco Baroni.