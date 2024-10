De Zerbi: «Aveva ragione Maradona, il calcio è manovrato da gente che non sa cosa vuol dire allenare e giocare» (Di sabato 19 ottobre 2024) L’allenatore del Marsiglia, Roberto De Zerbi ha rilasciato una lunga intervista al programma “Dodicesimo in campo” su Seilatv «Sono una persona che vive di passioni, molto legata alle mie origini e tradizioni. Molto legato a quello che era Roberto da piccolo e che cerca di andare avanti per la sua strada mantenendo fissi 4-5 valori su cui non voglio discutere, né scendere a compromesso» Il fatto di non essere uno yes man ti ha creato qualche ostacolo «Qualcosa sì, però io ho imparato che forse sto diventando vecchio, ma ho imparato a fare di tutto per non avere rimpianti o rimorsi. Quando prendo una decisione o faccio una scelta, se dopo non me ne pento, era giusto. Era giusto sempre partendo da quello che sono io e che è il mio pensiero che poi non è per forza giusto. Ma mi devo riconoscere nella scelta che faccio». Ilnapolista.it - De Zerbi: «Aveva ragione Maradona, il calcio è manovrato da gente che non sa cosa vuol dire allenare e giocare» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di sabato 19 ottobre 2024) L’allenatore del Marsiglia, Roberto Deha rilasciato una lunga intervista al programma “Dodicesimo in campo” su Seilatv «Sono una persona che vive di passioni, molto legata alle mie origini e tradizioni. Molto legato a quello che era Roberto da piccolo e che cerca di andare avanti per la sua strada mantenendo fissi 4-5 valori su cui non voglio discutere, né scendere a compromesso» Il fatto di non essere uno yes man ti ha creato qualche ostacolo «Qualsì, però io ho imparato che forse sto diventando vecchio, ma ho imparato a fare di tutto per non avere rimpianti o rimorsi. Quando prendo una decisione o faccio una scelta, se dopo non me ne pento, era giusto. Era giusto sempre partendo da quello che sono io e che è il mio pensiero che poi non è per forza giusto. Ma mi devo riconoscere nella scelta che faccio».

