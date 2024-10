Cuba, secondo blackout nazionale in meno di 24 ore (Di sabato 19 ottobre 2024) Questa mattina Cuba ha subito un secondo blackout a livello nazionale, poche ore dopo che le autorità avevano annunciato che la corrente elettrica stava lentamente ristabilendo dopo un primo blackout. “Alle 6.15 di mattina (le 12.15 in Italia, ndr) si è verificato un nuovo blackout totale del sistema elettroenergetico nazionale”, si legge in un post sul canale Telegram ufficiale dell’Unione Elettrica di Cuba, “stiamo lavorando per ripristinarlo”. Lo riporta la Cnn. Milioni di persone sono rimaste senza elettricità negli ultimi giorni, a causa dei ripetuti collassi della vecchia rete elettrica Cubana. La situazione all’alba Solo poche ore prima il governo di Cuba aveva riferito che era stata ripristinata una parte dell’elettricità sull’isola dopo che una delle principali centrali elettriche del Paese si era guastata lasciando milioni di persone senza elettricità. Lapresse.it - Cuba, secondo blackout nazionale in meno di 24 ore Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Questa mattinaha subito una livello, poche ore dopo che le autorità avevano annunciato che la corrente elettrica stava lentamente ristabilendo dopo un primo. “Alle 6.15 di mattina (le 12.15 in Italia, ndr) si è verificato un nuovototale del sistema elettroenergetico”, si legge in un post sul canale Telegram ufficiale dell’Unione Elettrica di, “stiamo lavorando per ripristinarlo”. Lo riporta la Cnn. Milioni di persone sono rimaste senza elettricità negli ultimi giorni, a causa dei ripetuti collassi della vecchia rete elettricana. La situazione all’alba Solo poche ore prima il governo diaveva riferito che era stata ripristinata una parte dell’elettricità sull’isola dopo che una delle principali centrali elettriche del Paese si era guastata lasciando milioni di persone senza elettricità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cuba è in blackout totale da più di 24 ore : il sistema elettrico è collassato e L’Avana è allagata. In aumento i casi dengue - sono 17mila - . “La situazione è peggiorata negli ultimi giorni”, ha detto Manuel Marrero Cruz in un discorso speciale alla televisione nazionale nelle prime ore di venerdì. Oltre ai problemi economici e strutturali, da non sottovalutare anche quelli ambientali. In blackout totale da 24 ore, Cuba sta affrontando ore difficili. (Ilfattoquotidiano.it)

Cosa sta succedendo a Cuba e cosa ha causato il blackout totale nell’isola : 10 milioni di persone al buio - Continua a leggere . Un guasto inaspettato della centrale elettrica Antonio Guiteras, la più grande di Cuba, ha causato un blackout totale nell'isola e circa 10 milioni di abitanti sono rimasti al buio. Le autorità stanno tentando di ripristinare la rete elettrica ma non si sa ancora quando la situazione tornerà alla normalità. (Fanpage.it)

Blackout a Cuba dopo il guasto di una centrale elettrica - “Riportata la totale disconnessione del sistema elettrico nazionale”, ha affermato il […]. Blackout a Cuba dopo il guasto di una centrale elettrica. Blackout a Cuba Cuba è stata colpita da un blackout dopo il guasto di una delle principali centrali elettriche del Paese. Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha attribuito la causa della situazione all’embargo statunitense. (Periodicodaily.com)