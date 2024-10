Corteo anti-G7, il video degli scontri con la polizia (Di sabato 19 ottobre 2024) Duri scontri in piazza Carità tra le forze di polizia e si manifestanti che hanno composto il Corteo anti G7 della Difesa che si sta tenendo in queste ore a Napoli. Dopo la partenza da Piazza Garibaldi, i circa mille manifestanti hanno transitato per corso Umberto e poi per il centro storico Napolitoday.it - Corteo anti-G7, il video degli scontri con la polizia Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Duriin piazza Carità tra le forze die si manifestche hanno composto ilG7 della Difesa che si sta tenendo in queste ore a Napoli. Dopo la partenza da Piazza Garibaldi, i circa mille manifesthanno transitato per corso Umberto e poi per il centro storico

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli - centinaia in corteo contro il G7 della Difesa : scontri tra manifestanti e polizia – il video - I manifestanti si sono avvicinati alle forze dell’ordine ed hanno usato come scudo tre grossi manifesti di cartone, al di sopra dei quali hanno fatto volare pietre e bottiglie. Il corteo anti G7 ha proseguito la sua marcia percorrendo le strade del centro storico, secondo un tracciato apparentemente casuale, sempre tallonato dalle forze dell’ordine. (Ilfattoquotidiano.it)

Napoli - partito il corteo pro Palestina : centinaia i manifestanti - Sono circa 300 gli attivisti che stanno partecipando alla manifestazione. Alla manifestazione hanno aderito diverse realtà napoletane, tra cui Ex Opg Je so pazzo, Iskra e Laboratorio Insurgencia, oltre ad associazioni ambientaliste, comitati locali e l’ong Mediterranea. Alla testa del corteo uno striscione con la scritta: “Contro le vostre guerre Palestina libera – No G7 – No ddl 1660?. (Lapresse.it)

Protesta contro il G7 della Difesa a Napoli : oltre 400 manifestanti in corteo - Simbolismo del Vesuvio e il messaggio ambientalista Il grande Vesuvio di stoffa non è solo un elemento scenico, ma porta con sé un’importante carica simbolica. La risposta della comunità è spesso un indicativo chiaro dell’impatto delle politiche pubbliche nella vita di ogni giorno, e Napoli ha scelto oggi di alzare la voce. (Gaeta.it)