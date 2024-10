Confindustria firmerà la 'Carta' in ricordo di Lorenzo Parelli, lo studente morto durante uno stage (Di sabato 19 ottobre 2024) La Carta di Lorenzo, piattaforma nazionale per la sicurezza sul lavoro, sarà presto sottoscritta da Confindustria in ricordo dello studente del quarto anno dell’Istituto professionale Bearzi di Udine. Lorenzo Parelli è rimasto vittima nel 2022 di un tragico incidente durante il periodo di Pordenonetoday.it - Confindustria firmerà la 'Carta' in ricordo di Lorenzo Parelli, lo studente morto durante uno stage Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ladi, piattaforma nazionale per la sicurezza sul lavoro, sarà presto sottoscritta daindellodel quarto anno dell’Istituto professionale Bearzi di Udine.è rimasto vittima nel 2022 di un tragico incidenteil periodo di

