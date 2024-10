Civitavecchia, uccide la ex nella stazione di Civitavecchia: aveva il braccialetto elettronico (Di sabato 19 ottobre 2024) Il soggetto, già indagato per atti persecutori, aveva il braccialetto elettronico, eppure ciò non è bastato a trattenerlo. Morta una donna di 56 anni Ilgiornale.it - Civitavecchia, uccide la ex nella stazione di Civitavecchia: aveva il braccialetto elettronico Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il soggetto, già indagato per atti persecutori,il, eppure ciò non è bastato a trattenerlo. Morta una donna di 56 anni

Femminicidio Civitavecchia : strangola l’ex compagna in strada. L’uomo aveva il braccialetto elettronico - L'uomo è stato arrestato: aveva un braccialetto elettronico, ma non gli ha impedito di aggredire e strangolare l'ex compagna. La procura: "Purtroppo la vittima è risultata sprovvista del cellulare".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Femminicidio a Civitavecchia : 56enne strangolata dall’ex compagno - anche lui aveva il braccialetto elettronico - Ma non è bastato. Così come, meno di un mese fa, non ha funzionato il dispositivo che poteva salvare Roua Nabi. Le tre donne sono state uccise dall’uomo che avevano denunciato e dal quale volevano proteggersi affidandosi alla giustizia. Per l’uomo, in stato di fermo, è stata richiesta la convalida al gip del tribunale. (Ilfattoquotidiano.it)

Femminicidio a Civitavecchia : 56enne strangolata dell’ex compagno - anche lui aveva il braccialetto elettronico - L’autopsia sul cadavere ha evidenziato i segni di soffocamento e altre lesioni riconducibili ad un’aggressione. Anche questa volta il braccialetto elettronico non ha evitato l’ennesimo femminicidio. Al momento del ritrovamento, però, la donna non aveva con sé il telefonino che le avrebbe consentito di lanciare l’allarme. (Ilfattoquotidiano.it)