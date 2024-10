Chi è Francesco Paolantoni? Età, vita privata e Instagram (Di sabato 19 ottobre 2024) News e curiosità su Francesco Paolantoni, dall'età alla vita privata e Instagram L'articolo Chi è Francesco Paolantoni? Età, vita privata e Instagram proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Chi è Francesco Paolantoni? Età, vita privata e Instagram Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di sabato 19 ottobre 2024) News e curiosità su, dall'età allaL'articolo Chi è? Età,proviene da Novella 2000.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Francesco Paolantoni vs la giuria di Ballando : “Non sono obiettivi” - Quello è un valore aggiunto che è un aiuto e da napoletano ce l’ho. Ho voluto portare avanti lo spettacolo fino in fondo a prescindere dal dolore terribile che avevo e sono contento di averlo fatto nel miglior modo che potessi farlo, anche per lei ha chiarito, per prima cosa, Paolantoni sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno, sottolineando di soffrire di diverticolite già da diverso tempo. (Davidemaggio.it)

Francesco Paolantoni si sente male a Ballando con le Stelle - Milly Carlucci : “Gattonava - piangeva dal dolore” - Milly Carlucci, inizialmente restia a entrare nei dettagli dei problemi di salute del concorrente, ha poi svelato la gravità della situazione: “Non entriamo nella descrizione medica, ma lui è stato veramente rovinato per tutta la settimana. Quindi, con il suo consueto umorismo, ha aggiunto: “È subdola, perché si chiama diverticolite ma non è divertente. (Ilfattoquotidiano.it)

Mister Movie | Francesco Paolantoni in difficoltà a Ballando con le Stelle - si ritira? - Il comico, in gara con la maestra Anastasia Kuzmina, non ha potuto prendere parte agli ultimi allenamenti, lasciando il pubblico e i fan con il fiato sospeso…. Francesco Paolantoni, uno dei concorrenti più amati dell’attuale edizione di Ballando con le Stelle, potrebbe essere costretto a ritirarsi dal programma a causa di alcuni problemi di salute. (Mistermovie.it)