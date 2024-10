Black Myth: Wukong, l’ESRB registra la versione Xbox Series X|S, l’annuncio è imminente? (Di sabato 19 ottobre 2024) l’ESRB ha registrato proprio in queste ore la versione Xbox Series XS di Black Myth: Wukong, gioco che ricordiamo è al momento disponibile esclusivamente su PC e PS5, suggerendo di conseguenza che l’apprezzato action game di Game Science è pronto a fare il suo debutto sulle console di Microsoft. Ebbene sì, pare che il lancio di Black Myth: Wukong non sia poi troppo distante su Series X e Series S dopo che nelle scorse settimane si sono susseguite in rete non poche indiscrezioni, riguardanti nello specifico la presenza di un accordo economico tra Sony ed il team di sviluppo cinese per rendere il titolo un’esclusiva console PlayStation 5. Game-experience.it - Black Myth: Wukong, l’ESRB registra la versione Xbox Series X|S, l’annuncio è imminente? Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di sabato 19 ottobre 2024)hato proprio in queste ore laXS di, gioco che ricordiamo è al momento disponibile esclusivamente su PC e PS5, suggerendo di conseguenza che l’apprezzato action game di Game Science è pronto a fare il suo debutto sulle console di Microsoft. Ebbene sì, pare che il lancio dinon sia poi troppo distante suX eS dopo che nelle scorse settimane si sono susseguite in rete non poche indiscrezioni, riguardanti nello specifico la presenza di un accordo economico tra Sony ed il team di sviluppo cinese per rendere il titolo un’esclusiva console PlayStation 5.

