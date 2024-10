Ilnapolista.it - Battocletti: «Le persone si stupiscono di vedermi al supermercato. Dovrò pur mangiare, no?»

(Di sabato 19 ottobre 2024) Nadiaè quasi un mito. Medaglia d’argento nei 10000 metri piani ai Giochi olimpici di Parigi 2024, campionessa europea dei 5000 e dei 10000 metri piani a Roma 2024. Il Foglio l’ha intervistata. «Quello che è cambiato veramente è che tutti mi osservano per vedere se sono io. È gratificante, e a volte anche divertente». La fermano al?«Esattamente. L’altro giorno sono andata a fare la spesa e sono stata fuori due ore e mezza: dovevo comprare solo due cose. Lemi guardavano, non capivano se ero io. Uno del mio paese si è avvicinato: ‘Ma cosa ci fai qui?’. Faccio la spesa.pur, no?».: «Per la valenza che hanno, le medaglie non le tengo nemmeno a casa» Ha ispirato le