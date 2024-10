Basket Serie A 2024 2025 | si sblocca Cremona Varese ancora ko

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Prosegue la stagionediA disbanca Napoli in rimonta, mentrecade in casa senza Mannion RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASONsie, dopo le sconfitte punto a punto con Pistoia e Reggio (all’overtime), batte Napoli in trasferta 87-81 con una grande rimonta nell’ultimo quarto e mezzo. I padroni di casa guidano il match sin dall’inizio, ma nel finale Jones prende in mano i suoi e, con 29 punti a referto, trascina la Juvi al primo successo in stagione. Bene anche Owens con 13 punti e 10 rimbalzi. In doppia cifra Booth (12 punti) e Nikolic (12 punti). Quarta sconfitta in quattro uscite per Napoli, a cui non bastano i 22 punti di Manning per evitare l’ultimo posto in classifica. Niente da fare per