Ballando con le stelle | Alan Friedman vince lo spareggio contro Sonia Bruganelli

(Di sabato 19 ottobre 2024)con leha visto un nuovo capitolo emozionante nel suo quarto appuntamento stagionale, con unotrache ha catturato l’attenzione del pubblico. A decidere le sorti della gara non è stata la giuria, ma il pubblico da casa, che con il 54% dei voti ha scelto di far proseguireeliminata, ma c’è speranza di ripescaggio, in coppia con il ballerino Carlo Aloia, ha lasciato il programma dopo una competizione serrata, ma non tutto è perduto: c’è infatti la possibilità di un ripescaggio nelle prossime puntate. La sua bachata, eseguita durante lo, è stata apprezzata dalla giuria, con Carolyn Smith che ha sottolineato i progressi fatti dalla concorrente, soprattutto nel lavoro con le gambe.