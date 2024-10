Metropolitanmagazine.it - Asia Argento e Michele Martignoni, perché si sono lasciati?: “Mi ha la dato serenità e mi ha aiutato a capirmi”

(Di sabato 19 ottobre 2024) Molti fan hanno reagito negativamente alla loro fine, con un pizzico di dispiacere, alla decisione di, dal momento che quando aveva annunciato il fidanzamento consembrava felice e serena come non mai. Per l’ex compagno la stessaaveva speso parole al miele, definendolo “un uomo meraviglioso”., dal canto suo, è sempre stato presente nella vita di, finché l’non ha deciso di chiudere definitivamente la loro storia. “Mi ha aiutata molto a capire me stessa e arrivare a un livello diche sinceramente non pensavo possibile”, aveva detto lei, salvo poi fare un’inaspettata marcia indietro qualche mese dopo. Oggi diconserva “solo” un bel ricordo. Nel 2018 ha dovuto affrontare il suicidio del suo compagno, Anthony Bourdain, chef e personaggio televisivo americano.