Spettacolo.periodicodaily.com - Andrea Mingardi onorato con il Premio Pierangelo Bertoli il 10 novembre al Teatro Carani

(Di sabato 19 ottobre 2024) Domenica 102024.riceverà il– A Muso Duro, aldi Sassuolo. Cerimonia di Consegna delDomenica 10alle ore 21.00, ildi Sassuolo, situato in via Giovanni Mazzini 28, ospiterà la cerimonia di consegna del prestigioso“A Muso Duro”. Durante questo evento, il noto cantautore e showman bolognesesarà premiato per la sua straordinaria carriera e contribuzione alla musica italiana.: Un Riconoscimento alla Carriera diIlcelebra con orgoglio il talento di, che ha saputo esplorare e mescolare vari generi musicali, dal rock al blues.