Alice De André: "Papà, il mio amico fragile. Mi disse solo: non cantare"

Milano, 19 ottobre 2024 – Una carezza quando era ancora nel ventre materno è tutto quel che resta ad Alice De André di nonno Fabrizio. Venuta al mondo quattro mesi dopo la tempesta che s'è portata via l'autore di 'Via del Campo', Alice è l'unica dei quattro figli di Cristiano a non essersi seduta sulle sue ginocchia. Ma Faber rimane lo stesso una presenza immanente nella sua vita. E non solo per quel cognome lucente e pesante come il marmo che si porta sulle spalle. Nata nel '99 a L'Agnata, l'agriturismo di famiglia a Tempio Pausania, in Sardegna, la piccola di casa per i genitori è sempre stata una testa dura. Con quella caparbietà ha provato a farsi largo nel campo del teatro, memore anche di un consiglio paterno prezioso come l'oro visto l'albero genealogico: nella vita fai quel che credi, tranne che la cantante.

