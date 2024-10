Lanazione.it - Volley, tempo di derby per la Verodol Casciavola

(Di venerdì 18 ottobre 2024)(Pisa), 18 ottobre 2024 - È una delle partite più sentite della stagione, sicuramente la più attesa, è il momento delcascinese fra laCBDche sabato 19 alle 21 al Pala Pediatrica ospita la Pallavolo Cascina. Unche arriva assai presto, con appena due partite sulle spalle per le rossoblù, reduci dalla sconfitta di Pieve a Nievole, dopo il successo all’esordio, e una sola partita giocata per la avversarie che hanno già sfruttato il turno di riposo. Le rossoblù sono così attese al riscatto, di fronte troveranno una squadra che vuol rifarsi dei duepersi al tie break nella scorsa stagione, ma anche delle tante ex, come Gori, Sgherri e Di Matteo.