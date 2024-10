Gaeta.it - Un viaggio tra tradizioni e sapori: torna la Festa dell’Olio e del Vino Novello a Vignanello

(Di venerdì 18 ottobre 2024) La XXVI^ edizione dellae delsi prepara a coinvolgere, un pittoresco borgo della Tuscia viterbese. L'evento avrà luogo nei due weekend dell'8-10 e del 15-17 novembre, promettendo un'immergente esperienza gastronomica e culturale. I visitatori potranno vivere la freschezza dei prodotti locali, immergersi nella tradizione storica del territorio e partecipare a una serie di attività che celebrano l'olio e il. Le date da segnare sul calendario Il periodo dellaè strategico, in quanto coincide con il raccoltoe la vendemmia, momenti in cui i prodotti raggiungono la loro massima espressione di qualità. Per l'occasione,si vestirà a, valorizzando le sueenogastronomiche attraverso un programma ricco di eventi.