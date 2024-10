Tpi.it - Un piano per l’elettricità del futuro

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Già oggi l’Italia può vantare una delle reti di distribuzione dell’energia elettrica più virtuose d’Europa; tuttavia, le nuove prospettive del settore elettrico – innescate principalmente dalla rivoluzione ecologica e digitale e dal cambiamento climatico – impongono agli operatori di intensificare il ritmo degli investimenti. Si stima, in particolare, che nei prossimi dieci anni, nel nostro Paese, serviranno circa 6 miliardi di euro all’anno nell’ammodernamento delle reti di distribuzione: solo così sarà possibile garantire la continuità delle performance. È quanto emerge da “Il ruolo della distribuzione elettrica per una transizione energetica sicura”, rapporto realizzato da Teha (The European House Ambrosetti) in collaborazione con Enel.