Udinese, Kosta Runjaic analizza il match contro il Milan: le ultime sulle condizioni della squadra (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La partita tra Udinese e Milan si avvicina e il tecnico Kosta Runjaic ha fornito un aggiornamento sulle condizioni della sua squadra durante la conferenza stampa pre-partita. Il tecnico ha svelato dettagli su allenamenti recenti, la situazione degli infortuni e le strategie che la sua squadra adotterà per affrontare l'incontro al Meazza. allenamenti intensivi durante la pausa Kosta Runjaic ha rivelato che la pausa è stata bene sfruttata dalla sua squadra, con due allenamenti intensivi al giorno che hanno contribuito a migliorare la condizione fisica del gruppo. Secondo il tecnico, il centrocampista Lovric e l'attaccante Payero sono tornati al 100% e saranno disponibili per la convocazione nella sfida contro il Milan. Questi progressi sono stati fondamentali dopo i recenti appuntamenti di campionato.

Verso Milan-Udinese - Kosta Runjaic senza un titolarissimo. Ecco chi - Un problema, accusato nel sesto turno della competizione contro l’Inter, che il calciatore non si è ancora lasciato alle spalle. L’assente L’Udinese non avrà a disposizione Florian Thauvin nell’ottava giornata di campionato contro il Milan. L’allenatore dell’Udinese Kosta Runjaic non avrà a disposizione un suo titolare nella prossima sfida di campionato contro il Milan. (Dailymilan.it)

Vendeva assicurazioni - allena con dei palloni giganti e ora è in testa alla Serie A con l’Udinese : chi è Kosta Runjaic - Florian Neuhaus e Felix Uduokhai oggi giocano in Bundesliga, Sebastian Walukiewicz e Adrian Benedyczak – allenati ai tempi del Pogon Stettino in Polonia – sono conoscenze del calcio italiano. Negli ultimi anni, Runjaic ha potuto finalmente abbandonare la precarietà dell’assicuratore per potersi dedicare a tempo pieno nel calcio. (Ilfattoquotidiano.it)

Chi è Kosta Runjaic - il nuovo allenatore dell’Udinese|Calciomercato - Il punto più alto però lo raggiunge col Kaiserslautern, col quale arriva in semifinale di Coppa di Germania facendo fuori Bayer Leverkusen ed Hertha Berlino.  Dopo la scelta di separarsi da Fabio Cannavaro, i bianconeri hanno scelto un nome a sorpresa per la panchina: Ad aprile scorso ha lasciato il Legia Varsavia dove era arrivato nell’estate 2022. (Justcalcio.com)