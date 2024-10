Tragedia nel parcheggio dell'Eurospin a San Severo: spara alla moglie e si toglie la vita (Di venerdì 18 ottobre 2024) spara alla moglie e poi si toglie la vita utilizzando la stessa arma. Tragedia questa mattina, in via Salvemini, a San Severo, nei pressi del parcheggio di un supermercato. Il fatto è successo poco fa: la donna, ferita, è stata trasportata in ospedale ma non si conoscono al momento le Foggiatoday.it - Tragedia nel parcheggio dell'Eurospin a San Severo: spara alla moglie e si toglie la vita Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)e poi silautilizzando la stessa arma.questa mattina, in via Salvemini, a San, nei pressi deldi un supermercato. Il fatto è successo poco fa: la donna, ferita, è stata trasportata in ospedale ma non si conoscono al momento le

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi pi√Ļ recenti.

Festa a Sarentino sfiora la tragedia : alcol e violenza nel parcheggio della stazione - Un intervento risolutivo dei Carabinieri Sabato sera, il parcheggio della ‚Äústazione a valle‚ÄĚ √® stato teatro di una situazione potenzialmente tragica. La sicurezza negli eventi pubblici: un tema urgente L‚Äôincidente avvenuto a Sarentino mette in luce questioni rilevanti riguardo la sicurezza negli eventi pubblici. (Gaeta.it)

Tragedia a Napoli - donna travolta e uccisa davanti al parcheggio Brin : aveva accompagnato i figli a scuola - Una donna di 43 anni è stata investita e uccisa da un’auto questa mattina (1 ottobre) a Napoli, in via Benedetto Brin, una delle strade principali d’accesso al centro cittadino.  Anche sabato scorso, un uomo di 74 anni era morto dopo essere stato investito da un’auto in via Cinthia, nel quartiere di Fuorigrotta. (Dayitalianews.com)

Lite per il parcheggio rischia di trasformarsi in tragedia : 73enne spintonato cade di faccia a terra e finisce in ospedale - ADRIA  - Una lite per una banale sosta ha rischiato di finire in tragedia, martedì, nel primo pomeriggio, a Borgo Dolomiti, nei pressi del locale centro civico. A farne le spese un... (Ilgazzettino.it)